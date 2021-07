News-Update

Montag, 05.07.21

Biberach

Öchslebahn wieder unterwegs

Die oberschwäbische Museumsbahn "Öchsle" ist wieder im Kreis Biberach unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie ist sie zwei Monate später als geplant in die Saison gestartet.

Bodman-Ludwigshafen

Marienschlucht teilweise wieder zugänglich

Das Gelände rund um die Marienschlucht (Kreis Konstanz) ist teilweise wieder zugänglich. Mehrmals täglich wird ein neuer Bootsanlegesteg angefahren, zudem ist ein Wanderweg von der Anlegestelle über den Burgberg nach Wallhausen wieder begehbar.

Villingen

FC 08 Villingen muss gegen Schalke im DFB-Pokal ran

Der FC 08 Villingen muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 ran. Das Spiel findet am 6. August in der Villinger MS Technologie-Arena statt.

Basel

Fluggäste warten über 11 Stunden

Die Airline Smartlynx hätte am Samstag um 6 Uhr morgens nach Rhodos fliegen sollen. Doch 150 Fluggäste mussten am Flughafen in Basel über 11 Stunden warten, bis sie abfliegen konnten – Grund war die späte Ankunft eines Flugzeuges.

Titisee-Neustadt

Diebstahl auf Parkplatz

Eine Frau ist in Titisee-Neustadt auf einem Supermarktparkplatz Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die 61jährige war laut einer Polizeimitteilung dabei, ihre Einkäufe im Auto zu verstauen, als sie von einem bislang unbekannten Mann nach dem Weg gefragt wurde.

Konstanz

Rollstuhlfahrer von Bus überfahren

In Konstanz ist gestern ein Rollstuhlfahrer von einem Bus überfahren worden. Der 56-jährige Rollstuhlfahrer ist dabei schwer verletzt worden.

Frauenfeld

Sanitäterin verletzt geborgen

Nach einem Unfall an einer Motocross-Veranstaltung in Frauenfeld musste am Samstag eine Sanitäterin von der Rega ins Krankenhaus gebracht werden. Beim behandeln eines gestürzten Fahrers verlor ein weiterer Fahrer an derselben Stelle die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Sanitäterin.

Bad Säckingen

Doppelt so viel Unfälle wie im letzten Jahr auf der B34

2021 gab es bisher auf der B 34 zwischen Brennet und Bad Säckingen schon zweimal so viele Verkehrsunfälle wie im kompletten letzten Jahr. Die Polizei nennt überhöhte Geschwindigkeit, Überholmanöver, Missachtung der Vorfahrt, schlecht gesicherte Ladung, zu wenig Abstand und gesundheitliche Probleme als Ursachen.

Friedrichshafen

Riedleparktunnel zwei Nächte lang gesperrt

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag wird der Riedleparktunnel in Friedrichshafen jeweils von 19:00 bis 6:00 Uhr gesperrt. Es werden im Tunnel Umbauarbeiten durchgeführt, um dessen Sicherheitstechnik an die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg anzuschließen.

Bodensee-Oberschwaben

Regenreichster Juni seit langem

Mit Starkregen und Tropennächten ist der Monat Juni in der Region Bodensee-Oberschwaben zu nass und zu heiß gewesen. Laut Wetterwarte Süd war der Juni mit 210 Litern pro Quadratmeter der regenreichste Monat seit Messbeginn im Jahr 1968.