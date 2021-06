News-Update

Montag, 21.06.21

Schlieren

Brennendes Gartenhäuschen erzeugt riesige Rauchsäule

In Schlieren bei Zürich ist gestern ein Gartenhaus aus noch unbekannten abgebrannt. Die Rauchentwicklung war so groß, dass die Wolke in der ganzen Stadt zu sehen war!

Weil am Rhein

Rheinuferprojekt eingeweiht

Am Wochenende wurde mit viel Politprominenz das grenzüberschreitende Rheinuferprojekt Vis-à-vis ist eingeweiht. Die neugestalteten Uferpromenaden in Hüningen und Weil betonen das Gemeinsame.

Friedrichshafen

Liane Lippert deutsche Vizemeisterin im Radfahren

Bei der deutschen Straßenradmeisterschaften in Stuttgart hat Liane Lippert aus Friedrichshafen den zweiten Platz gemacht - knapp hinter der Allgäuerin Lisa Brennauer. Emmanuel Buchmann aus Ravensburg hat bei den Männern den vierten Platz belegt.

Meersburg/Konstanz

Freischwimmer starten in die Saison

Nach von Absagen geprägten Monaten konnten die Freischwimmer in diesem Jahr dank gesunkener Infektionszahlen deutlich früher als 2020 in die Wettbewerbssaison am Bodensee starten. Sieben Schwimmer starteten in Meersburg zu einer doppelten Seequerung, deutlich mehr Teilnehmer starteten von Konstanz aus in Richtung Meersburg.

Basel

Polizei stoppt Demonstrations-Zug

In Basel hat die Polizei gestern einem Demonstrations-Zug den Weg zum Bundes-Asylzentrum versperrt. Rund 200 Menschen hatten sich zunächst zu einer bewilligten Stand-Kundgebung gegen Gewalt im Asylzentrum versammelt, marschierten dann aber ohne Bewilligung los.

Bodensee

Kirsch-Ernte verzögert sich vielerorts

Schlechtes Wetter, dazu Frostnächte: Vielerorts in der Bodensee-Region haben die Kirschen gelitten. Schon jetzt zeichnen sich lokal größere Ernte-Ausfälle ab.

Unlingen

Neuer Bürgermeister gewählt

Gerhard Hinz ist neuer Bürgermeister von Unlingen im Kreis Biberach. Der 54-Jährige wurde am Sonntag mit fast 87 Prozent der Stimmen gewählt.

Will

Ex-Kunst-Turnerinnen-Trainer wegen Sexualdelikten mit Kindern angeklagt

Der ehemalige Chef-Trainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungs-Zentrums Ostschweiz in Wil soll im Jahr 2018 eine minderjährige Turnerin sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen erhebt anklage gegen den 42-Jährigen.

Wangen im Allgäu

Fahrrad-Demo aus der A96

Bei Wangen im Allgäu im Kreis Ravensburg sind gestern Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten im Rahmen einer Fahrrad-Demo über die A96 geradelt. Sie wollten auf die aus ihrer Sicht fehlende Verkehrsplanung im Regional-Entwurf aufmerksam machen, heißt es in einer Mitteilung.