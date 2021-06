News-Update

Dienstag, 15.06.21

Zürich

Covid-Zertifikat erst heute per SMS

Personen im Kanton Zürich, die doppelt gegen Corona geimpft sind, erhalten den Link zu ihrem digitalen Impf-Zertifikat ab heute per SMS. Voraussetzung für das Covid-Zertifikat per SMS ist eine Einwilligung zur Datenverarbeitung und eine Registrierung über das Impf-Tool des Kantons, wer das nicht hat, bekommt das Zertifikat per Post oder soll es bald über eine zentrale Stelle beantragen können.

Schaffhausen

Neues Datenschutz-Gesetz im Kanton

Der Kanton Schaffhausen hat gestern ein neues Datenschutz-Gesetz verabschiedet. Mit dem neuen Gesetz stärkt der Kanton die Rechte der Personen, deren Daten verarbeitet werden, gleichzeitig soll das Gesetz sich dem technischen Fortschritt anpassen.

Warthausen

Öchsle-Bahn startet im Juli in die Saison

Die Öchsle-Museumsbahn in Warthausen soll am 03. Juli wieder in die Saison starten. Bis Mitte Oktober fährt die Bahn jeden Sonntag durch den Kreis Biberach, Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Rheineck

Auto überschlägt sich auf der Autobahn

Eine 32-Jährige hat sich gestern Morgen bei einem Unfall auf der A1 bei Rheineck im Kanton St. Gallen mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau hat einen Sattelschlepper gestreift und ist dann ins Schleudern gekommen, sie und ihre beiden Kindern in dem Auto wurden aber bei dem Unfall nicht verletzt.