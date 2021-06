News-Update

Montag, 21.06.21

Friedrichshafen

Liane Lippert deutsche Vizemeisterin im Radfahren

Bei der deutschen Straßenradmeisterschaften in Stuttgart hat Liane Lippert aus Friedrichshafen den zweiten Platz gemacht - knapp hinter der Allgäuerin Lisa Brennauer. Emmanuel Buchmann aus Ravensburg hat bei den Männern den vierten Platz belegt.

Schlieren

Brennendes Gartenhäuschen erzeugt riesige Rauchsäule

In Schlieren bei Zürich ist gestern ein Gartenhaus aus noch unbekannten abgebrannt. Die Rauchentwicklung war so groß, dass die Wolke in der ganzen Stadt zu sehen war!

Meersburg/Konstanz

Freischwimmer starten in die Saison

Nach von Absagen geprägten Monaten konnten die Freischwimmer in diesem Jahr dank gesunkener Infektionszahlen deutlich früher als 2020 in die Wettbewerbssaison am Bodensee starten. Sieben Schwimmer starteten in Meersburg zu einer doppelten Seequerung, deutlich mehr Teilnehmer starteten von Konstanz aus in Richtung Meersburg.

Weil am Rhein

Rheinuferprojekt eingeweiht

Am Wochenende wurde mit viel Politprominenz das grenzüberschreitende Rheinuferprojekt Vis-à-vis ist eingeweiht. Die neugestalteten Uferpromenaden in Hüningen und Weil betonen das Gemeinsame.