News-Update

Basel

Schwerverletzte nach Schlägerei

Bei einer Massen-Schlägerei in Basel sind gestern Morgen mehrere Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat einen 22-jährigen Schweizer festgenommen, der als tatverdächtig gilt und ermittelt jetzt, die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind aber noch unklar.

Winterthur

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 21-Jähriger hat sich gestern Morgen in Winterthur betrunken und mit einem Sturmgewehr bewaffnet eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem er zunächst noch versucht hatte, mit dem Auto und später zu Fuß zu flüchten, konnte der Mann dann doch widerstandslos festgenommen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Bodenseekreis

Schulen und Kitas wieder offen

Schulen und Kitas im Bodenseekreis können ab heute wieder öffnen, weil die 7-Tage-Inzident seit fünf Tagen unter 165 liegt. Auch im Kreis Konstanz gibt es ab heute wieder Präsenzunterricht, weil der Inzidenzwert gesunken ist.

Friedrichshafen

Tödlicher Unfall vor Klinikum

Eine hochschwangere Frau, ihr 39-jähriger Begleiter und eine Beifahrerin sind am Freitag bei einem schweren Autounfall direkt vor dem Klinikum Friedrichshafen verstorben. Das Baby der Schwangeren ist noch per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden und befindet sich in kritischem Zustand in einer Spezialklinik.