News-Update

Montag, 17.05.21

Zürich

Kanton schaltet weitere Impftermine frei

Dem Kanton Zürich stehen per sofort 120'000 neue Impftermine zur Verfügung. Die Termine können von Personen ab 16 Jahren gebucht werden.

Lörrach

Im Landkreis beginnen die Impfaktionen in Kommunen

Die Arbeit der Mobilen Impfteams geht im Kreis Lörrach in die nächste Phase: Ende Mai finden in Binzen und Efringen-Kirchen Vor-Ort-Impfungen statt. Nächste Woche Dienstag sollen an beiden Orten 400 Dosen verimpft werden.

Reichenau

Auto prallt gegen Baum: Mann stirbt in brennendem Fahrzeug

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Gestern Morgen auf dem Damm zur Insel Reichenau im Kreis Konstanz verunglückt und in seinem Wagen verbrannt. Der Mann war laut Polizei in Richtung Konstanz unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf dem Damm der Bodensee-Insel von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Ravensburg

Klima-Aktivisten sorgen für Straßensperrung

Klimaaktivisten des sogenannten Ravensburger Klimacamps haben am Samstag für eine über 12-stündige Sperrung einer der Hauptverkehrsadern der Stadt gesorgt. Laut Polizei spannten sie Transparente gegen Straßenbau quer über die vierspurige Schussenstraße, mehrere Aktivisten kletterten auf angrenzende Bäume oder leinten sich über der Straße in Hängematten fest.