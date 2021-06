News-Update

Montag, 14.06.21

Hüfingen

Bergwacht rettet Gleitschirmflieger aus Baumkrone

Ein 61-jähriger Gleitschirmflieger der in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis kurz nach seinem Start von einer Windböe erfasst worden war, musste in einer Baumkrone zwischenlanden. Er verfing sich in 18 Meter höhe und die Feuerwehr konnte ihn unverletzt freischneiden.

Schaffhausen

Initiative gegen Lichtverschmutzung abgelehnt

Im Kanton Schaffhausen wird die künstliche Beleuchtung nachts nicht eingeschränkt. Die Stimmberechtigten haben gestern die «Lichtverschmutzungsinitiative» der Grünen knapp abgelehnt.

Wangen

Frau im Bodensee ertrunken

Im Strandbad Wangen in Öhningen im Landkreis Konstanz ist gestern Abend eine Frau im Bodensee ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war die 55-Jährige als Betreuerin mit einer weiteren Person im Strandbad beim Schwimmen und nachdem die Frau nicht mehr an Land kam wurden Rettungskräfte alarmiert und Suchmaßnahmen eingeleitet.

Vorarlberg/Thurgau

Vorarlberg und Thurgau keine Risikogebiete mehr

Seit gestern sind das österreichische Vorarlberg und der Schweizer Kanton Thurgau keine Corona-Risikogebiete mehr. Wer aus einem der Gebiete auf dem Landweg nach Deutschland einreist, muss ab sofort keine Einreisebeschränkungen mehr beachten.