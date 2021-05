News-Update

Dienstag, 25.05.21

Ravensburg

Polizeipräsident kritisiert radikale Klimaaktivisten

In einem offenen Brief hat sich gestern der Ravensburger Polizeipräsident zu den jüngsten Aktionen von Klimaaktivisten geäußert. Er gibt sich besorgt und wirft den Aktivisten teils eine zunehmende Radikalisierung sowie Grenzüberschreitung vor und fordert eine Rückkehr zu legalen Protesten.

Zürich

Mercedes fährt in Schmuckgeschäft

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in ein Schmuckgeschäft in Aarau gekracht und hinterließ dabei 100.000 Franken Sachschaden und 5 leicht verletzte Personen. Auslöser war nach Angaben des Fahrers seine Freundin, die ihn vor ihm nicht überholen ließ und abdrängte.

Singen

Tuning-Szene beschäftigt Polizei weiter

Auch am Pfingstsonntag haben Mitglieder der Tuning-Szene vor einer Ansammlung nicht halt gemacht. Rund 300 Fahrzeuge hatten in Singen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Erst ein starkes Polizeiaufgebot konnte die Ansammlung auflösen.

Ravensburg

Emmanuel Buchmann scheidet aus Giro d’italia aus

Nach einem Massensturz auf der 15. Etappe der Giro d’italia musste der gebürtige Ravensburger Emmanuel Buchmann aufgeben. Nach zwei erfolgreichen Wochen und der Aussicht aufs Podium ist die Enttäuschung groß.