News-Update

Montag, 26.04.21

Grenzach-Wyhlen

Barbesuch trotz Corona

Nach einem feuchtfröhlichen Beisammensein in einer Bar in Grenzach-Wyhlen im Kreis Lörrach haben sich am Wochenende drei betrunkene Gäste und ein betrunkener Angestellter vor der Polizei versteckt und wurden doch entdeckt. Zwei der Gäste sind in den Kühlraum geflüchtet und erwarten nun eine saftige Geldbuße.

Todtnauberg

Schwarzwälder Kirschtortenfestival erstmals nur online

Das traditionelle Schwarzwälder Kirschtortenfestival in Todtnauberg Landkreis Lörrach ist gestern zum ersten Mal online über die Bühne gegangen. Etwa 100 angemeldete Hobbybäcker konnten zusehen und sich selbst in der heimischen Küche an dem Schwarzwald-Klassiker versuchen.

Kreis Konstanz

Erfolgreiches Testwochenende

Beim Testwochenende im Kreis Konstanz haben sich gestern und am Sonntag mindestens 27.000 Bürgerinnen und Bürger in den extra dafür aufgebauten Textstationen auf Covid-19 testen. In den folgenden Tagen werden die Zahlen aller Tests erhoben und mithilfe der Uni Konstanz ausgewertet.

Beuron

Ein Kletterer ist bei Beuron im Kreis Sigmaringen an einem Kletterfelsen abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei stürzte der Mann zwischen zehn und zwanzig Meter tief ab.