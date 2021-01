News-Update

Montag, 25.01.21

Staufen

Solidaritäts-Kundgebung nach Praxis-Durchsuchung

Rund 150 Menschen haben gestern in Staufen gegen die Durchsuchung einer Arztpraxis demonstriert, darunter waren auch so genannte Corona-Leugner. Die Polizei ermittelt gegen den Mediziner, weil er zu Unrecht Masken-Atteste ausgestellt haben soll.

Lindau

Krematorien am Bodensee haben mehr Einäscherungen

Die Zahl der Einäscherungen in den Krematorien der Region Bodensee ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnete beispielsweise das Krematorium in Lindau die Einäscherung von 81 Corona-Toten.

Basel-Stadt

Kanton mit den meisten Impfungen in der Schweiz

Der Kanton Basel-Stadt ist mit 5.5 Impfungen pro 100 Einwohner Spitzenreiter in der Schweiz mit den Corona Impfungen, das hat das BAG jetzt veröffentlicht. Das Schlusslicht bildet der Kanton Thurgau mit 1.07 verabreichten Impfungen pro 100 Einwohner.

Konstanz

Snowboardcrosser Paul Berg ohne Spitzenplatz

Snowboardcrosser Paul Berg vom SC Konstanz hat beim ersten Weltcuprennen dieses Winters keinen Spitzenplatz erreicht. Im italienischen Chiesa in Valmalenco verpasste er am Samstag den Einzug in das Finale knapp und wurde Siebter – beim zweiten Rennen gestern wurde es nur Rang 17 für ihn.

Ravensburg

Wieder Corona-Schnelltests beim DRK

Der Kreisverband Ravensburg des Deutschen Roten Kreuzes bietet diese Woche wieder Corona-Antigen-Schnelltests an. Nach einer einmaligen vom Sozialministerium unterstützten Aktion vor Weihnachten sei die Nachfrage nicht abgerissen, so das Rote Kreuz.

Oberwil

Weitere Klasse muss nach Massentest an Schule in Quarantäne

Die Primarschule Thomasgarten in Oberwil im Kanton Basel-Land ringt derzeit mit einem Corona-Ausbruch. Nachdem die britische Variante bei einem Schüler festgestellt wurde, landete die erste Klasse in Quarantäne - Inzwischen sind fünf Klassen betroffen.

Badenweiler

Der Plan für das neue evangelisches Gemeindehaus steht

Das evangelische Gemeindehaus in Badenweiler ist zu groß, zu teuer im Unterhalt, sanierungsbedürftig und veraltet. Heute Abend berät sich der örtliche Bauausschuss über den Antrag auf Teilabbruch und Umbau des evangelischen Gemeindehauses.

Radolfzell

Unbekannte wüten in der Christuskirche

Unbekannte haben den Innenraum der evangelischen Christuskirche Radolfzell im Kreis Konstanz am Freitagabend schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus und Brandstiftung.

Singen

Linke-Kandidat will Landtagswahl verschieben

Der Landtagskandidat der Linken im Wahlkreis Singen-Stockach fordert eine Verschiebung der Landtagswahl wegen der Corona-Pandemie. Es sei derzeit wegen des Lockdowns nicht möglich, Wahlkampf zu machen und digitale Formate könnten kein Ersatz für den direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern sein.