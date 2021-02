News-Update

Montag, 01.02.21

Feldberg

Wanderin sinkt in Loch ein - lebensgefährlich verletzt

Eine Wanderin ist gestern Nachmittag am Feldberg in den Schnee eingesunken und lebensgefährlich verletzt worden. Die 27-Jährige sei in ein drei Meter tiefes Loch gestürzt in dem sich unter der Schneedecke ein Bach befunden hat.

Basel

Hochwasser bleibt in Wangen bisher aus

Die Hochwasserlage in der Stadt Wangen im Allgäu ist bisher weniger gravierend als vorhergesagt. Am Freitagmorgen lag der Pegel des Flusses Argen nur halb so hoch wie erwartet - Weiterer Regen könnte das ändern.

Bodenseekreis

Corona-Mutation erreicht weiteren Landkreis

Nach den Kreisen Biberach, Konstanz und Ravensburg verzeichnet nun auch der Bodenseekreis Corona-Fälle mit neuen Virus-Varianten. Bei zwei infizierten Menschen sei die britische Virus-Mutation nachgewiesen worden, so das Landratsamt.

Eriskirch

Unbekannter blockiert Brücke

Die Polizei hat gestern eine Brücke bei Eriskirch im Bodenseekreis von Tannenbäumen, Schnee und Eis räumen lassen. Ein Unbekannter hatte sie Polizeiangaben zufolge dort abgeladen, sodass die Brücke, die Teil einer Kreisstraße ist, nicht mehr befahrbar war.