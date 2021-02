News-Update

Montag, 08.02.21

Hoßkirch

Untersuchungshaft wegen versuchter Tötung

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 39-Jährigen aus Hoßkirch Kreis Ravensburg. Er soll seinen Mitbewohner schwer verletzt haben.

Friedrichshafen

Partygäste verstecken sich im Bett vor der Polizei

Aus Angst von der Polizei entdeckt zu werden, haben sich zwei Menschen in Friedrichshafen bei einer privaten Party am Wochenende in einem Bett versteckt. Die Wohnung wurden nach einem Hinweis auf Corona-Verstöße kontrolliert - Bei der Überprüfung der Räume fanden die Beamten Menschen aus verschiedensten Haushalten.

Lörrach

Hoher Schaden nach Brand in Festhalle

Bei einem Brand in einer Festhalle in Lörrach ist in der Nacht zum Sonntag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden soll aber "mindestens im hohen fünfstelligen Bereich" liegen, wie die Polizei bekannt gab.

Weil am Rhein

78-jähriger Radfahrer tödlich verletzt

In Weil am Rhein im Kreis Lörrach ist ein 78-jähriger Radfahrer am Wochenende von einer vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz der Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes starb der Mann noch an der Unfallstelle.