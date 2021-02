News-Update

Montag, 15.02.21

Lörrach

Mehr Impf-Termine

150 zusätzliche Impf-Termine gibt es diese Woche kurzfristig im Kreis-Impf-Zentrum Lörrach. Durch eine kurzfristige Impfstoff-Lieferung gibt es 50 neue Termine diesen Mittwoch und 100 Termine am Donnerstag, die ab heute online oder telefonisch von Berechtigten gebucht werden können.

Villingen-Schwenningen

Schwenninger Wild Wings schlagen Nürnberg

Mit 4:1 haben die Schwenninger Wild Wings gestern in einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen. Durch den Sieg haben die Schwenninger Wild Wings trotz drei Niederlagen wieder eine Chance, die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga zu erreichen.

Überlingen

Ungenehmigte Fasnachts-Versammlung aufgelöst

Mehr als 50 Narren und rund 200 kostümierte Besucher haben sich am Samstagabend in der Innenstadt von Überlingen versammelt. Die Polizei hat die Veranstaltung aufgelöst und musste wegen großem Unverständnis unter den Teilnehmern auch Platzverweise und Anzeigen verhängen.

Aulendorf

Großer Brand auf Bauernhof

Rund 300 000 Euro Schaden sind am Samstag bei einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Wallenreute bei Aulendorf entstanden. Die Tiere in der Halle und den angrenzenden Gebäuden konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, der Eigentümer der Scheune und sein Vater haben bei einem Lösch-Versuch leichte Rauchgas-Vergiftungen erlitten.