News-Update

Montag, 22.02.21

Basel

Müllautos mit Elektrobetrieb werden eingesetzt

Elektrisch betriebene Fahrzeuge holen künftig den Müll im Kanton Basel-Stadt ab. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase im vergangenem Herbst, sollen insgesamt zwölf Müllfahrzeuge mit Elektroantrieb eingesetzt werden.

Neuenburg am Rhein

Demonstration von K&U-Beschäftigten

Knapp 100 Beschäftigte der K&U-Bäckerei haben gestern eine Menschenkette vor der Produktionshalle in Neuenburg am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gebildet. Vergangene Woche hatte der Mutterkonzern Edeka den Betriebsrat informiert, alle Filialen den Edeka-Märkten zur Übernahme anzubieten.

Weingarten

Polizei löst großes Treffen in Gewerbegebiet auf

Die Polizei hat in Weingarten im Kreis Ravensburg am Wochenende ein Treffen von 70 Personen aufgelöst. Die Teilnehmer verstießen gegen die Mindestabstandsregeln und seien der Anordnung den Ort zu verlassen, nicht nachgekommen - Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Überlingen

Zwei Taucher im Bodensee schwer verletzt

Bei einem Tauchunfall im Bodensee sind ein 34-Jähriger und ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Die beiden seien vor Überlingen aus ungeklärter Ursache auf eine Tiefe von mehr als 60 Metern abgesackt und wurden nach einem unkontrollierten Notaufstieg von der Wasserschutzpolizei versorgt.