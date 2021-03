News-Update

Montag, 01.03.21

Zürich

Brand in Mehr-Familien-Haus

Eine Person ist heute Nacht bei einem Brand in einem Mehr-Familien-Haus im zürcher Kreis 12 verletzt worden. Die Bewohner haben sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können, eine Person ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.

Basel

25-Jähriger niedergestochen

Nach einem mutmaßlichen Messerstecher, der am Samstag-Abend einen 25-Jährigen mit mehreren Messerstichen und Schnitten verletzt haben soll, fahndet die Polizei in Basel. Zeugen, die das Opfer am Rhein-Ufer gefunden haben, haben ausgesagt, dass kurz vorher zwei Männer dort gestritten haben, ob es sich dabei um den Verletzten und den Täter handelt, ist laut Polizei aber noch unklar.

Überlingen

88-Jähriger aus dem Bodensee gerettet

Ein 83-jähriger Stand-Up-Paddler ist am Samstag vor Überlingen auf dem Bodensee verunglückt und musste von der Polizei gerettet werden. Wegen des starken Windes ist der 83-Jährige von seinem Stand-Up-Paddle-Board ins Wasser gestürzt und konnte sich nicht selbst herausziehen, ein Anwohner, der den Man gesehen hatte, hat die Polizei verständigt, die den unterkühlten 83-Jährigen gerettet hat.

Lindau

Keine neuen Anwohner-Parkplätze auf dem Festland

Vorerst keine neuen Anwohner-Parkplätze soll es auf dem Lindauer Festland geben. In mehreren Bereichen sind Bewohner-Parkplätze gefordert worden, weil Touristen immer wieder die kostenlosen Parkplätze in Wohngebieten blockieren, laut eines Gutachtens sind die Anforderungen für mehr Bewohner-Park-Zonen aber nicht erfüllt.