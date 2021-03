News-Update

Montag, 08.03.21

Friedrichshafen

Volleyballer des VfB besiegen Lüneburg

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Wochenende im letzten Spiel der Normalrunde in der Ersten Bundesliga 3:2 gegen die SVG Lüneburg gewonnen. Damit blieben die Häfler im 17. Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Stockach

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Im Raum Stockach im Kreis Konstanz haben Unbekannte am Wochenende zwei Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt, einen in Nenzingen und einen weiteren in Eigeltingen. In beiden Fällen konnten die Täter Zigaretten in noch unbekannter Menge entwenden.

Bad Säckingen

Reservierung für SÄK-Kennzeichen ab heute möglich

Ab heute sind Reservierungen für die Schilder des früheren Altkreises Säckingen möglich. Das Landratsamt richtet für Ummeldungen von extra Schalterzeiten ein.

Zürich

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf A1 bei Zürich

Bei einer Auffahrkollision auf der A1 bei Zürich sind gestern abend mehrere Personen verletzt worden. Bei dem Unfall seien drei Personenwagen beteiligt gewesen und sieben Insassen teils schwer verletzt worden.