News-Update

Montag, 15.03.21

Basel

FC-Basel-Fans demonstrieren vor dem Stadion

Tausende Fans des FC Basel haben sich am Samstag während des Heimspiels zu einer Kundgebung vor dem Stadion versammelt um gegen die Club-Leitung zu demonstrieren. Bei der Demo sind Pyros gezündet worden und es wurde gesungen, das wird jetzt heftig kritisiert, weil sich die Teilnehmer der Demonstration oft nicht an die Corona-Regeln gehalten haben.

Aargau

SP fordert Stimmrecht für Ausländer

Die SP im Aargau fordert, dass Ausländer im Kanton auf lokaler Ebene ein Stimmrecht bei Wahlen bekommen. Die SP findet es ungerecht, dass Ausländer, die rund ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, derzeit von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen sind - bisher sind Forderungen nach einem Ausländer-Stimmrecht im Kanton Aargau bei Abstimmungen aber immer abgelehnt worden.

Orsingen-Nenzingen

Noch kein neuer Bürgermeister

Bei der Bürgermeister-Wahl in Orsningen-Nenzingen gestern hat keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erreicht. Am Sonntag in zwei Wochen soll es deshalb einen zweiten Wahlgang geben, welche Bewerber da nochmal antreten oder ob neue Bewerber dazukommen, wird sich bis Mittwoch Abend entscheiden.

Vorarlberg

Öffnung der Gastronomie

In Vorarlberg werden die Corona-Regeln heute deutlich gelockert. Die Region dient in Österreich als Modell-Region für weitere Öffnungen, dort dürfen ab heute Restaurants wieder öffnen und auch Sportkurse für Kinder und Veranstaltungen sind mit einem negativen Corona-Test wieder möglich.