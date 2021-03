News-Update

Donnerstag, 18.03.21

Todtnau

Möglichkeiten für Schnelltests

Auch in Todtnau können Bürger sich an mehreren Orten kostenlos mit Schnelltests auf Corona testen lassen. Corona-Schnelltests sind beim Gesundheitszentrum Todtnau, beim DRK Ortsverein und in der Belchenapotheke in Schönau möglich, jeweils nach vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung online oder per Telefon.

Basel

Bonus für Pflegepersonal

Der Große Rat in Basel hat mit großer Mehrheit zugestimmt, Menschen in Pflegeberufen einen Corona-Bonus zu bezahlen. Zuvor hatten sich Pfleger an den Regierungsrat gewandt und den im Frühling versprochenen Corona-Bonus eingefordert.

Langenslingen

Beschlagnahmte Hunde bleiben im Tierheim

Die 67 Hunde, die im vergangenen Jahr bei einer Züchterin in Langenslingen im Kreis Biberach aus Tierschutz-Gründen beschlagnahmt worden sind, bleiben vorerst in Tierheimen. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen gestern angeordnet.

Singen

Stadt will mehr tun zum Erhalt der Bienen

Die Stadt Singen ist gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung einen sogenannten "Bee-Deal", also ein Bienen-Abkommen, eingegangen. Ziel des Abkommens sei es, in der Stadt künftig noch mehr Maßnahmen zur Hilfe für Bienen umzusetzen, so Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Villingen-Schwenningen

Zwei Schnelltest-Center

In der Schwenninger Stadtbibliothek und um Villinger Theater am Ring gibt es ab Samstag je ein Corona-Schnelltest-Zentrum. Die Tests werden von Freiwilligen der Feuerwehr durchgeführt und finden immer samstags zwischen 9 und 15 Uhr statt.

Ravensburg

Betrugsmasche um Corona-Impfungen

Die Polizei Ravensburg warnt vor Betrügern, die Menschen am Telefon angebliche Corona-Impf-Termine anbieten, um an persönliche Daten zu kommen. In Isny haben die Betrüger so die Bankverbindung einer 77-Jährigen abgefragt und dann einen vierstelligen Betrag abgebucht, die Überweisung ist rückgängig gemacht worden und die Polizei ermittelt jetzt.

Konstanz

Eröffnung des Schwaketenbads verzögert sich weiter

Das Neubau des Schwaketenbads in Konstanz wird doch erst kommenden Frühling eröffnet und wird nun insgesamt 41 Millionen Euro kosten. Eigentlich sollte das neue Schwaketenbad nur 29 Millionen Euro kosten und schon vor zwei Jahren fertig gebaut sein.

Waldshut

Mehr Müll durch Corona

Während der Corona-Pandemie hat die Menge an Plastik-Müll und gelben Säcken im Kreis Waldshut deutlich zugenommen. Letztes Jahr sind rund 25 Prozent mehr gelbe Säcke verbraucht worden, laut Landratsamt ist besonders die Menge von weggeworfenen Leicht-Verpackungen, etwa für Take-away-Essen, gestiegen.

Basel

Stadt-Kanton verzeichnet trotz Corona Gewinne

Trotz der Corona-Pandemie verbucht der Kanton Basel-Stadt 2020 einen Überschuss von fast einer Milliarde Franken und geringe Verschuldung. Grund dafür sind unter anderem hohe Steuereinnahmen und eine größere Ausschüttung der schweizerischen Nationalbank an die Kantone, außerdem haben viele Immobilien, die sich im Besitz des Kantons befinden, an Wert gewonnen.

Thurgau

Messen prüfen Impfpass als Einlass-Bedingung

Die größte Thurgauer Messe Wega prüft derzeit, ob sie dieses Jahr nur Personen mit einem Corona-Impfpass aufs Gelände lässt. Auch die Messe Olma in St. Gallen hat schon angekündigt, dass sie überlegt, nur geimpften Personen Zutritt zum Messegelände zu gewähren.

Friedrichshafen

Kostenlose Schnell-Tests für alle

Kostenlose Corona-Schnelltests für alle gibt es ab heute in Friedrichshafen. In zwei Testzentren in der Innenstadt und der alten Festhalle kann sich jeder Bürger einmal pro Woche zwischen 10 und 18 Uhr kostenlos auf Corona testen lassen.

Sigmaringen

Kreis zeiht Corona-Notbremse

Wegen steigender Corona-Zahlen zieht der Kreis Sigmaringen die Corona-Notbremse und nimmt viele Lockerungen zurück. Ab Samstag gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen, der Einzelhandel darf nur noch Click und Collect anbieten und körpernahe Dienstleistungen, etwa im Kosmetikstudio, sind nicht mehr erlaubt - eine nächtliche Ausgangssperre soll es aber erstmal nicht geben.