News-Update

Dienstag, 06.04.21

Bodensee

Ruhige Oster-Feiertage

Ostern am Bodensee - normalerweise drängen sich hier Einheimische und Touristen. Die Corona-Einschränkungen und das insgesamt wechselhafte Wetter sorgten in diesem Jahr für ruhigere Feiertage.

Dissenhofen

Taucherin kollidiert im Rhein mit Schiff und stirbt

Im Rhein bei Diessenhofen im Schweizer Kanton Thurgau ist am Ostersonntag eine Taucherin mit einem Kursschiff kollidiert und tödlich verunglückt. An der Suche nach der Frau waren die Kantonspolizei Thurgau, die Wasserpolizei Schaffhausen, die Rheinrettung Diessenhofen und der DLRG beteiligt.

Markelfingen

Markolfhalle wird abgerissen

Drei Jahre nach dem Brand der Markolfhalle in Markelfingen wird dieses Kapitel nun abgeschlossen. Die Abrissarbeiten beginnen am 14. April und machen Platz für die neue Halle, auf die die Markelfinger schon so sehnsüchtig warten.

Kreis Lörrach

Kreis als "fahrradfreundlich" ausgezeichnet

Der Kreis Lörrach hat zum zweiten Mal nach 2015 die Auszeichnung "fahrradfreundliche Kommune" für die Förderung der Radverkehrswege erhalten. Im Jahr 2019 hat die Stadt Lörrach beschlossen den Radverkehrsanteil von 17% auf 34% bis ins Jahr 2030 zu verdoppeln.