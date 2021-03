News-Update

Montag, 29.03.21

Zürich

Anmeldeplattform für regionale Impfzentren startet

Personen ab 65 Jahre können sich im Kanton Zürich ab heute auf einer Online-Plattform für eine Corona-Impfung registrieren. Nutzer geben zuerst ihre persönlichen Daten ein und beantworten medizinische Fragen, anschließen wählen sie Termine und den Impf-ort – der zweiten Schritt, also die endgültige Anmeldung ist derzeit erstmal nur für Berechtigte ab 75 Jahren freigegeben.

Schwarzwald

Zwölf Förderprojekte im Biosphärengebiet bewilligt

Der Lenkungskreis des Biosphärengebiets Schwarzwald hat zwölf neue Förderprojekte bewilligt. Unterstützt mit einer Fördersumme von 200.000 Euro werden die Bereiche Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz sowie Bildung und Kultur.

Friedrichshafen

Zwischenfall am Bodensee-Airport

Am Bodensee-Airport Friedrichshafen im Bodenseekreis ist es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall mit einem einmotorigen Flugzeug gekommen. Der Pilot setzte nach einem Rundflug mit ausgefahrenem und eingerastetem Fahrwerk zum Landeanflug an und beim Aufsetzen brach ein Fahrwerk und die Maschine knickte ein – alle Personen blieben unverletzt.

Orsingen-Nenzingen

Stefan Keil wird neuer Bürgermeister

Stefan Keil ist neuer Bürgermeister der Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen. Er siegte gestern im zweiten Wahlgang mit 46 Prozent der Stimmen.