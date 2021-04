News-Update

Montag, 12.04.21

Baselland

Schweiz ergreift Maßnahmen gegen die Vogelgrippe

Wegen mehrerer Vogelgrippe-Fälle in Baden-Württemberg ergreifen die Schweizer Kantone Schaffhausen, Aargau und Basel-Land jetzt Schutzmaßnahmen. Bis mindestens 30. April darf Hausgeflügel in den betroffenen Kantonen nicht in andere Ställe verlegt werden, Geflügelmärkte sind verboten und auffällige Krankheits- oder Todesfälle von Geflügel müssen ans Veterinäramt gemeldet werden.

Zürich

Stadtpolizei stellt Kokain sicher

Sechs Kilo Kokain im Wert von einer halben Million Franken und eine große Menge Bargeld hat die Stadtpolizei Zürich am Samstag bei einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Der 45-jährige Fahrer aus den Niederlanden hatte die Drogen und 25 000 Franken in Bar in seinem Auto versteckt, er ist von der Polizei festgenommen worden.

Friedrichshafen

VfB verliert gegen Berlin

Die Volleyballer vom VfB Friedrichshafen haben auch das zweite Finalspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen die Berlin Recycling Volleys verloren. Am Donnerstag treffen die Teams wieder aufeinander, der VfB Friedrichshafen braucht dann einen Sieg, wenn das Team noch Chancen auf die Meisterschaft haben will.

Konstanz

Erfolgreiches Impf-Wochenende

698 Personen aus Konstanz sind am Wochenende im Bodensee-Forum gegen Corona geimpft worden, womit nun laut Stadt alle Personen über 80 ein Impfangebot erhalten haben. Alle Geimpften haben am Wochenende auch direkt einen Termin für die Zwei-Impfung bekommen, die auch im Bodensee-Forum stattfinden wird.