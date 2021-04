[Kopie] News-Update

Montag, 19.04.21

Lindau

Stadt kauft Luftreiniger für Schulen

31 Luftreinigungsgeräte hat die Stadt Lindau mit Unterstützung des Landes Bayern für alle Klassen der Grund- und Mittelschule gekauft. Die Geräte filtern nahezu alle Viren und Bakterien aus der Luft und sollen so das Corona-Hygienekonzept der Schulen unterstützen.

Zürich

Polizei löst illegale Party auf

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Rümlang im Kanton Zürich eine illegale Party aufgelöst. Nach einem Hinweis fanden die Beamten rund 100 feiernde Personen in einem Gewerbegebäude auf.

Konstanz

Suchaktion auf dem Bodensee bleibt erfolglos

Die große Suchaktion auf dem Bodensee nach einer vermissten Person am Wochenende blieb erfolglos. Mit einem Hubschrauber und mehreren Booten sind die Einsatzkräfte im Bereich der Fähre Konstanz-Meersburg nach einem Alarm ausgeschwärmt.

Hilzingen

Waldrappenaufzucht doch nicht auf dem Flugplatz

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie soll die Aufzucht der Waldrappen nun doch nicht in Hilzingen am Bodensee, sondern in Österreich stattfinden. Die 33 Küken aus einem Wiener Zoo hätten ursprünglich auf einem Flugplatz auf die Auswilderung vorbereitet werden sollen.