News-Update

Villingen-Schwenningen

Weihnachtsbaum-Sammlungen wegen Corona untersagt

Ausgediente Weihnachtsbäume müssen in diesem Jahr unter anderem in Villingen-Schwenningen von den Eigentümern selbst entsorgt werden. Die Sammelaktionen der Vereine nach Dreikönig seien verboten, so das Landratsamt.