News-Update

Hochrhein

Basel

Impfstart in weiteren Kantonen

Nachdem in der Schweiz letzte Woche schon die ersten Kantone mit der Impfung gegen Covid-19 begonnen haben, sind heute weitere dran. Der Kanton Basel-Land beginnt heute mit den Impfungen in diversen Altersheimen und in Basel-Stadt sind zusätzlich noch Personen ab 75 Jahren an der Reihe.

Löffingen

20-Jähriger stiehlt Auto und baut Unfall

In Löffingen hat an Heilig Abend ein 20-Jähriger zusammen mit seiner jugendlichen Freundin einen Lieferwagen gestohlen und daraufhin einen Unfall verursacht. Unter Alkoholeinfluss kamen die beiden mit dem Wagen von der Straße ab und blieben in einem Graben stecken - verletzt wurde niemand.

Lörrach

Zoll kontrollierte Einfuhr von Böllern

Der Zoll in Lörrach warnt davor, nicht-zugelassenes Feuerwerk in den Nachbarländern zu kaufen und mit nach Deutschland zu bringen. Laut Zoll haben sich in den vergangenen Jahren Grenzgänger immer wieder im Ausöand mit nicht-zertifizierten Feuerwerkskörpern eingedeckt.