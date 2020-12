News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Vorarlberg

Corona-Impfungen gestartet

In Vorarlberg wird seit dem Wochenende vor allem in Alten- und Pflegeheimen gegen das Corona-Virus geimpft. Am Sonntag sind schon 220 Menschen geimpft worden, bis zum Sommer möchte die Landesregierung allen Bewohnern der Region ein Impf-Angebot machen.

Ravensburg

Viele Corona-Patienten in OSK

In den Häusern der Oberschwaben-Klinik in Ravensburg und Wangen steigt die Zahl der Covid-19-Patienten. Laut Meldung lagen gestern Vormittag 13 Corona-Patienten auf den beiden Intensivstationen, das sind doppelt so viele wie an Heilig Abend und der Höchststand in der Klinik seit Beginn der Pandemie.

Bodensee-Oberschwaben

Weiter gute Luft

Die Luftqualität in der Region Bodensee-Oberschwaben war auch dieses Jahr gut. So gab es an den amtlichen Messstationen in Biberach, Friedrichshafen und Konstanz keine Überschreibung der Grenzwerte beim Verbrennungsgas Stickstoffdioxid.