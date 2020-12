News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Konstanz

Impfstart schon morgen

Im Kreis Konstanz sollen ab morgen die ersten Pflegeheimbewohner von einem mobilen Team gegen Corona geimpft werden. Ab Mitte Januar sollen knapp 1000 Impfdosen pro Wochefür die ersten Impf-Berechtigten zur Verfügung stehen, wegen der begrenzten Menge wird es aber im Kreis Impfzentrum in Singen erstmal nur an 2 Tagen pro Woche Impfungen geben.

Kißlegg

Streit unter Asylbewerbern eskaliert

Bei einem streit in einer asylbewerber-Unterkunft in Kißlegg im Allgäu sind zwei Bewohner teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte zunächst ein 25-Jähriger Steine auf einen 33-Jährigen geworfen und danach versucht, ihn mit einem Tortenglätter zu erstechen.

Ravensburg

25 Behälter Altöl in Wald entsorgt

Unbekannte haben in einem Wald im Landkreis Ravensburg 25 Behälter mit insgesamt rund 130 Litern Altöl entsorgt. Weil die Behälter vergangene Woche bereits stark überwuchert waren, geht die Polizei davon aus, dass sie bereits vor mehreren Monaten illegal entsorgt wurden.

Konstanz

Stadtwerke investieren Millionen in Klimaschutz

Die Stadtwerke Konstanz planen für das nächste Jahr Investitionen für den Klimaschutz in Höhe von 48 Millionen Euro. So sollen unter anderem neue Elektrobusse angeschafft werden, eine neue gasbetriebene Autofähre und umweltfreundliche Heizungsanlagen wie Blockheizkraftwerke.

Ravensburg

Impfstart für Oberschwabenklinik angekündigt

In wenigen Tagen sollen die ersten Corona-Impfungen an den Häusern der Oberschwabenklinik in Ravensburg starten. Insgesamt 487 Impfdosen seien für die erste Januar-Woche in Aussicht gestellt worden, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Biberach

Bundeswehrsoldaten helfen in Biberacher Pflegeheim

Nach dem Einsatz von Soldaten im Kloster Reute bei Bad Waldsee im Kreis Ravensburg hilft die Bundeswehr nun auch in einem Pflegeheim beim Biberacher Jordanbad. Sie unterstützen bei der Essensausgabe, logistischen Aufgaben, aber auch bei der Pflege selbst.