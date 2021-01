News-Update

Montag, 18.01.21

Konstanz

35-Jähriger tötet Mann und verletzt Kinder schwer

Ein 35-Jähriger soll in Hohenfels im Kreis Konstanz einen 46-jährigen Mann getötet und zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde vorerst festgenommen, genaue Hintergründe zur Tat gibt es noch nicht.

Friedrichshafen

VfB weiterhin an der Tabellenspitze

Der VfB Friedrichshafen hat am Wochenende gegen die SWD Power-Volleys Düren mit 3:0 gewonnen. Die Häfler stehen somit weiter auf Platz 1 der ersten Volleyball-Bundesliga.

Singen

Vesperkirche wegen Lockdown verschoben

Die Vesperkirche in Singen, die heute starten sollte, ist auf die Zeit nach dem Lockdown verschoben worden. Wann auch immer es möglich sein werde, werde die Aktion nachgeolt.

Kißlegg

Tödlicher Autounfall

In Kißlegg ist ein 37-Jähriger mit seinem Auto von der A96 abgekommen, über einen Schneehügel am Straßenrand geschanzt und mit dem Auto auf dem Dach gelandet. Er wurde dabei tödlich verletzt, der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Hochschwarzwald

Viele Tages-Touristen und Wintersportler vor Ort

Im Hochschwarzwald sind aufgrund des Wintereinbruchs wieder deutlich mehr Tages-Touristen und Wintersportler verzeichnet worden. Die Parkplätze an den Loipen seien vielerorts voll belegt und die Rodelhänge gut besucht gewesen. Die Corona-Regeln wurden meist eingehalten, nur einzelne Verstöße mussten geahndet werden.

Zürich

Unternehmer verklagt Bundesrat wegen schlechter Corona-Politik

Der Zürcher Unternehmer Urs Ledermann fordert vom Schweizer Bundesrat 8 Millionen Franken wegen der angeblich schlechten Corona-Politik. Aufgrund der Maßnahmen und trotz der finanziellen Hilfen, wurde im letzten Jahr sein ganzes eigenkapital vernichtet.

Schweiz

Neue Corona-Regeln

In der Schweiz gelten ab heute neue Corona-Regeln. So müssen unter anderem Läden des nicht-täglichem Bedarfs geschlossen werden und es gilt eine Homeoffice-Pflicht: sprich, Arbeitgeber sind verpflichtet, Home-Office überall dort anzuordnen, wo es möglich ist. Darüber hinaus ist ein Attest eines Arztes oder Psychotherapeuten erforderlich, um von der Maskenpflicht befreit zu werden. Mehr Infos dazu gibt es auch hier.

Waldshut-Tiengen

Kreisimpfzentren starten

Am Freitag nehmen die Kreisimpfzentren zwar ihre Arbeit auf, im Landkreis Waldshut können aber beispielsweise am ersten Tag nur 20 Impf-Termine vergeben werden. Der Grund ist die geringe Menge an verfügbarem Impfstoff.