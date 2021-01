News-Update

Montag, 11.01.21

Krauchenwies

Tödlicher Verkehrsunfall

Gestern Abend hat es auf der B311 bei Krauchenwies einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Richtung Göggingen kam mit seinem PKW von der Straße ab und überschlug sich, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Biberach

Autos angezündet

Ein unbekannter Täter hat am Samstag-Abend zwei Autos in Biberach angezündet. Wie die Polizei mitteilt, konnten Zeugen einen der Brände selbst mit Schnee löschen, insgesamt entstand ein Sach-Schaden von rund 6 000 Euro.

Titisee-Neustadt

Entschuldigung nach Hymnen-Panne beim Skisprung-Weltcup

Die Organisatoren des Skisprung-Weltcups in Titisee-Neustadt haben sich nach einer Panne mit der National-Hymne beim polnischen Sieger Kamil Stoch entschuldigt. Man bedaure sehr, dass man wegen technischer Probleme bei der Siegerehrung die polnische National-Hymne nicht abspielen konnte, so die Organisatoren in ihrer Entschuldigung auf Facebook.

Baselland

Ansturm auf die Skigebiete am Wochenende

In Baselland hat es wegen des guten Wetters am Wochenende einen großen Ansturm auf die geöffneten Skigebiete gegeben. Während die Lift-Betreiber wegen der vielen Besucher sehr zufrieden waren, hatte die Polizei mit Verkehrs-Chaos und vielen Falschparkern wegen der überfüllten Parkplätze rund um die Skigebiete zu kämpfen.