News-Update

Streit unter Rivalisierende Familien – Vier Schwerverletzte

Bei einer Auseinandersetzung zweier rivalisierender Großfamilien sind am Montagnachmittag insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Zuerst hatte es laut Polizei eine Schlägerei gegeben, wenig später wurden die Insassen eines Kleinbusses angegriffen. Acht Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Bregenz

Mann soll Partnerin im Streit getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft in Vorarlberg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Bregenz gegen einen 37-Jährigen. Laut Polizei soll der Mann seine Partnerin Ende November bei einem Streit so schwer am Kopf verletzt haben, dass diese zehn Tage später im Krankenhaus verstarb - Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Radolfzell

Unbekannte überfallen Tankstelle.

In Radolfzell haben zwei Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohten die Männer einen Angestellten unter anderem mit einem Messer und klauten eine bislang unbekannte Summe Bargeld bevor sie zu Fuß flüchten konnten.