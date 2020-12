News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Tuttlingen

Aufbau von Kreis-Impfzentrum gestartet

In Tuttlingen hat der Aufbau des großen Kreis-Impf-Zentrums begonnen. Spätestens zum 15. Januar 2021 sollen dort täglich bis zu 750 Menschen gegen Corona geimpft werden, vorausgesetzt, es stehen genügend Fachpersonal und der benötigte Impfstoff bis dahin zur Verfügung.

Überlingen

Unbekannter reißt Pakete auf und klaut Inhalt

In Überlingen-Nußdorf hat ein Unbekannter zehn Pakete eines Online-Versandhändlers, die vor verschiedenen Wohnhäusern abgestellt worden waren, beschädigt und sich daran bedient. Nach Angaben der Polizei riss er die Pakete auf und stahl den Inhalt.

Konstanz

Prozess gegen mutmaßliche Islamistin dauert länger

Der Prozess gegen die mutmaßliche Islamistin Sarah O. aus Konstanz dauert wegen der aufwändigen Beweisaufnahme nun doch bis Ende Mai nächsten Jahres. Der heute 22-Jährigen wird unter anderem Menschenhandel und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, nachdem sie sich 2013 in Syrien dem IS angeschlossen und dort andere Frauen als Sklaven gehalten haben soll.