News-Update

Stiftung Liebenau regelt Tarif für Mitarbeiter der LiLA.

Nach über einem Jahr geht der Tarifstreit zwischen Mitarbeitern und einer Tochtergesellschaft der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren zu Ende. Für die rund 800 Beschäftigten gilt künftig das kirchliche Arbeitsrecht. Damit wird der Großteil nun besser bezahlt.

Biberach

Fast alle Bewohner in der Pflegeeinrichtung "Wohnpark am Jordanbad" in Biberach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sei das Ergebnis einer Reihentestung, nachdem vergangene Woche erste Symptome aufgetreten waren, so die Stiftung.

Ravensburg

Mann greift Ex-Freundin in Wohnung an.

Ein 41-jähriger Mann hat am Wochenende in Ravensburg seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung angegriffen und ist danach geflohen. Nach Angaben der Polizei habe er die 35-Jährige gewürgt und geschlagen.