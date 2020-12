News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Tettnang

Klinik verhängt Aufnahmestopp

Die Klinik Tettnang, hat wegen der Corona-Situation einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt.

Bis 20. Dezember sind weder die Aufnahme als Patient noch Besuche in der Klinik möglich, wer Beschwerden hat, müsse sich an Fachärzte in der Gegend oder im Notfall an umliegende Krankenhäuser wenden.

Konstanz

Gratis-Fahrrad-Mitnahme im Seehas

Ab dem Fahrplan-Wechsel diesen Sonntag dürfen Reisende auf der Seehas-Strecke entlang des westlichen Bodensees kostenlos ihre Fahrräder mitnehmen. Nur in den Stoßzeiten unter der Woche brauchen Reisende weiterhin ein Fahrradticket.

Friedrichshafen

VfB verliert im Halbfinale gegen Frankfurt

Der VfB Friedrichshafen ist gestern überraschend gegen die United Volleys Frankfurt aus dem DVV-Pokal geschieden. Das Team von Trainer Michael Warm war als deutlicher Favorit in das Halbfinale gegangen.