News-Update

Montag, 30.08.21

Wetzikon

Verletzter bei Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung in Wetzikon im Kanton Zürich ist ein 17-Jähriger am Wochenende mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der mutmaßliche Töter, ein 16-jähriger Jugendlicher, ist festgenommen worden, zu den genauen Hintergründen des Vorfalls wird noch ermittelt.

Lörrach

Behinderungen auf der Wiesentalstrecke

Wegen Bauarbeiten ist die B317 bei Lörrach-Entenbad seit dem Wochenende gesperrt und es kann zu Behinderungen auf der Wiesentalstrecke kommen. Die Vollsperrung soll bis Sonntag dauern, der Verkehr wird in dieser Zeit über die Lörracher Teilorte umgeleitet.

Dornbirn

Polizei erschießt bewaffneten Angreifer

Einen mit einem Messer bewaffneten Mann hat die Vorarlberger Polizei gestern Mittag in Dornbirn erschossen. Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung soll der Mann auf die Polizisten losgegangen sein, die daraufhin geschossen haben - zum genauen Ablauf des Vorfalls ermittelt die Kriminalpolizei Tirol.

Biberach

Corona-Impfungen

Spontane Corona-Impfungen ohne Termin bietet ein mobiles Impf-Team heute auf dem Aldi-Parkplatz im Gaisental in Biberach an. Geimpft wird von 8 bis 13 Uhr mit den Mittel von Biontech und Johnson und Johnson.

Feldberg

Verirrte Wanderer gerettet

Zwei Frauen und fünf Kinder haben sich am Wochenende auf dem Wanderweg von Neuglashütten zum Feldberg im Wald verirrt und mussten von der Polizei gerettet werden. Die Polizei hat den Standort der Gruppe durch Weg- und Schilder-Beschreibungen per Telefon ausfindig gemacht und hat die Wanderer dann abholen und zu ihrem Ziel am Feldberg fahren können.

Konstanz

Corona-Impfungen ohne Termin

Corona-Impfungen ohne Voranmeldung gibt es heute auf dem Gottmannplatz vor der Tafel in Konstanz. Geimpft wird von 11 bis 16 Uhr, wer sich impfen lassen will, muss nur einen Ausweis und wenn vorhanden den Impfpass mitbringen.

Thurgau

Rollstuhl-Athletin erfolgreich bei Paralympics

Die Thurgauer Rollstuhl-Athletin Catherine Debrunner hat bei den Paralympics in Tokio über 800 Meter die Bronze-Medaille gewonnen. Für Debrunner ist es ihre erste paralympische Medaille.

Laufenburg

Kind unter Traktor eingeklemmt

Ein zweijähriges Kind ist am Wochenende in Laufenburg im Kanton Aargau bei einem Unfall mit einem Traktor verletzt worden und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Das Kind war mit dem Bein unter einem Traktor eingeklemmt worden, als dieser in unebenem Gelände umgekippt ist.

Bad Schussenried

Mann in Psychiatrie getötet

Ein 70-jähriger Patient aus der Psychiatrie Bad Schussenried im Kreis Biberach ist am Wochenende durch Stichverletzungen getötet worden. Ein tatverdächtiger, 40 Jahre alter Mit-Patient des Opfers ist inzwischen in einem anderen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden und die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall.

Bodensee-Oberschwaben

Immer mehr Elektro-Autos

In Bodensee-Oberschwaben gibt es immer mehr rein elektrische PKW. Im Kreis Sigmaringen war jedes zwölfte neu zugelassene Fahrzeug im letzten Jahr ein E-Auto und in den restlichen Kreisen in Bodensee-Oberschwaben gibt es inzwischen achtmal so viele Elektro-Fahrzeuge wie noch vor fünf Jahren.