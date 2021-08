News-Update

Montag, 23.08.21

Hinterzarten

Schwerer Verkehrs-Unfall mit Wohnmobil

Einen schweren Verkehrsunfall mit Verletzten hat es gestern mit einem PKW und einem Wohnmobil auf der B31 zwischen Titisee und Hinterzarten gegeben. Ein Autofahrer ist aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wohnmobil zusammengestoßen, dabei ist er so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Zürich

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 2 verletzt worden. Nach einem Streit in einer Tankstelle sind ein 25-Jähriger und ein 30-Jähriger von drei Männern geschlagen, getreten und mit Flaschen beworfen worden, ehe die Täter unerkannt geflüchtet sind.

Ravensburg

Mehr Corona-Patienten in der OSK

Die Zahl der Corona-Patienten in den Häusern der Oberschwaben-Klinik steigt wieder an. Die meisten Patienten, die mit Corona eingeliefert werden, sind mit der Delta-Variante infiziert, viele sind Reise-Rückkehrer und fast alle sind nicht geimpft.

Friedrichshafen

Neuer Heimspiel-Platz für VfB Volleyballer

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen spielen ihre Heimspiele kommende Saison in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm. Grund für den Ortswechsel ist, dass die vorübergehende Trainingsstätte in der Messe-Halle A1 für Veranstaltungen gebraucht wird und die ZF-Arena in Friedrichshafen weiter wegen Baufälligkeit gesperrt ist.

Villingen-Schwenningen

Schläge mit Glasflasche

In der Nacht auf Sonntag hat ein 22-Jähriger bei Villingen-Schwenningen nach einem Streit seinem Gegner mit einer Falsche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer musste nach dem Schlag ärztlich behandelt werden, der offenbar alkoholisierte 22-Jährige ist festgenommen worden und muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Allensbach

Mann erleidet Stromschlag an Oberleitung

Schwere Verbrennungen hat sich ein 58-jähriger Mann gestern bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Allensbach im Kreis Konstanz zugezogen. Der Mann hatte versucht, ein Segelboot auf einem Anhänger über den Übergang zu ziehen, dabei hat der Boots-Mast die Oberleitung berührt und der Mann hat durch einen heftigen Stromschlag schwerste Verbrennungen erlitten.

Friedrichshafen

Zugausfälle in Bodensee-Oberschwaben

Wegen der Lokführer-Streiks bei der Deutschen Bahn kommt es auch in Bodensee-Oberschwaben zu viele Zugausfällen. In Friedrichshafen fallen Züge Richtung Radolfzell, Lindau und Ulm aus, in Konstanz fahren keine Züge Richtung Karlsruhe.

Friedlingen

Pop-Up-Impfungen ohne Termin

In Weil am Rhein im Stadtteil Friedlingen gibt es am Mittwoch spontane Corona-Impfungen ohne Termin auf dem Hüninger Platz. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren mit allen jeweils empfohlenen Impfstoffen.

Schaffhausen

Mehr Geld für den Hochwasser-Schutz

Die Gemeinden im Kanton Schaffhausen bekommen künftig mehr Geld für Hochwasserschutz-Projekte. Neu muss sich an Projekten zum Hochwasser-Schutz neben dem Bund auch der Kanton finanziell beteiligen.

Sigmaringen

Prozess nach versuchtem Totschlag

Nach einer Messer-Stecherei in einer Asyl-Unterkunft in Sigmaringen-Laiz 2012 beginnt heute der Prozess gegen den dritten Beteiligten vor dem Landgericht Hechingen. Der Mann, der nach längerer Flucht dieses Jahr in Spanien festgenommen worden war, muss sich wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags verantworten.

Mengen

Längere Öffnungszeiten der Corona-Test-Station

Wegen steigender Inzidenz-Zahlen und erhöhter Nachfrage hat die Corona-Test-Station am Kreuzplatz in Mengen ab sofort wieder länger geöffnet. Getestet wird neu immer Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr.