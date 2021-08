News-Update

Montag, 16.08.21

Basel

Mann bei Messer-Stecherei gestorben

Bei einer Messer-Stecherei ist ein 28-jähriger Mann in Basel am Wochenende gestorben. Beim Streit mit einer Gruppe ist der junge Mann mit einer Stichwaffe so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstorben ist, den mutmaßlichen Täter hat die Polizei kurz darauf festgenommen.

Südbaden

Winzer befürchten Ernte-Ausfall

Die Winzer in Südbaden rechnen durch Frostschäden und Pilzkrankheiten mit teils erheblichen Ernte-Ausfällen in diesem Jahr. Der Badische Weinbau-Verband rechnet mit bis zu 80 Prozent weniger Ertrag als letztes Jahr.

Weingarten

Mann wegen versuchten Mordes festgenommen

Wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung sitzt ein 30-jähriger Mann aus Weingarten seit gestern in Untersuchungshaft. Er soll am Samstagmorgen eine 85-jährige Seniorin in Weingarten zu Boden gestoßen, auf sie eingeschlagen und sich an ihr vergangen haben, bevor er sie schwer verletzt liegengelassen haben soll.

Ravensburg

Strengere Corona-Regeln

Weil die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg gestiegen ist, gelten seit Samstag wieder strengere Einschränkungen. Discos und Clubs haben wieder geschlossen und privat dürfen sich nur noch 15 Personen aus höchstens vier Haushalten treffen.

Zürich

Mann mit Messerstichen verletzt

Ein 18-jähriger Mann ist am Wochenende im Zürcher Kreis 6 mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Täter ist nach der Tat geflüchtet und wird noch von der Polizei gesucht, die genauen Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Sigmaringen

Barockwoche im Kreis gestartet

Mit verschiedenen Erlebnis-Führungen hat am Samstag die Barockwoche an der Oberschwäbischen Barockstraße im Kreis Sigmaringen begonnen. Noch bis kommenden Sonntag gibt es in etwa 20 Orten entlang der Barockstraße verschiedene Konzerte, Führungen und Ausflüge.

Kressbronn

Sechs Menschen bei Autounfall verletzt

Insgesamt sechs Verletzte, davon drei Schwerverletzte und 24 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der B467 zwischen Betznau und Gießen am Wochenende. Laut Polizei ist eine 52-Jährige in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, das ist anschließend noch von einem nachfolgenden Auto gerammt worden.

Zürich

Bade-Unfall beim Hafen Tiefenbrunnen

Bei einem Bade-Unfall am Hafen Tiefenbrunnen im Zürcher Kreis 8 ist eine Frau am Wochenende verletzt worden. Passanten haben die 81-jährige Frau bewusstlos aus dem Wasser geborgen, sie ist reanimiert und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden.

Donaueschingen

B27-Anschluss-Stelle gesperrt

Die B27-Anschluss-Stelle Donaueschingen-Mitte wird ab sofort umgebaut. Die Anschluss-Stelle ist deshalb in Fahrtrichtung Blumberg und Schaffhausen wahrscheinlich bis Mitte Oktober gesperrt.

Radolfzell

Weiterer Impf-Tag im Milchwerk

Im Milchwerk Radolfzell gibt es nächsten Dienstag von 10 bis 16 Uhr einen weiteren Gemeinde-Impf-Tag für Corona-Impfungen. Geimpft werden Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, für die eine Impf-Empfehlung gilt, mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

St. Gallen

Schulstart mit gelockerten Corona-Regeln

Im Kanton St. Gallen beginnt heute das neue Schuljahr mit gelockerten Corona-Regeln an den Schulen. Für Schüler und Lehrer gilt aktuell keine Maskenpflicht und auch Corona-Massentests sind an den Schulen in St. Gallen derzeit nicht geplant.