News-Update

Montag, 02.08.21

Waldshut

Impf-Bus auf Tour durch den Landkreis

Ein Impf-Bus für mobile Corona-Impfungen ist ab heute für vier Wochen im Landkreis Waldshut unterwegs. Geplant sind 29 Impf-Termine an 25 Standorten, um die Impf-Quote zu erhöhen, der erste Stopp ist heute bei der Bürgerversammlung in Herrischried im Hotzenwald.

Kloten

Schwerverletzter bei Unfall auf der A11

Bei einem Verkehrsunfall auf der A11 bei Kloten im Kanton Zürich ist ein Mann am Samstag schwer verletzt worden. Der Mann war aus bisher unbekannten Gründen zu Fuß auf der Autobahn unterwegs und ist von einem Auto erfasst worden, die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur ermitteln jetzt, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist.

Meckenbeuren

Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Rund 3,5 Millionen Euro Schaden hat der Brand einer Lagerhalle in Meckenbeuren im Bodenseekreis am Samstag verursacht. Die landwirtschaftliche Lagerhalle ist komplett niedergebrannt, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude hat die Feuerwehr aber verhindern können - die Brand-Ursache ist noch unklar.

Markdorf

Schüsse mit Luftpistole

Ein 33-jähriger Mann hat am Samstag in Markdorf mit einer Luftpistole auf einen 46-Jährigen gefeuert und diesen dabei verletzt. Laut Polizei war ein Streit zwischen den Männern eskaliert, nach den Schüssen sind der 33-jährige Schütze und drei andere Beteiligte geflüchtet, konnten aber kurz darauf gefasst werden.

Zürich

Aktivisten besetzen Hauptsitz von Credit Suisse

Etwa 200 Klima-Aktivisten haben heute Morgen die Eingänge von Credit Suisse und der UBS am Paradeplatz in Zürich besetzt und Blockaden mit schweren Gegenständen errichtet. Mit der Aktion protestieren die Aktivisten dagegen, dass die schweizer Finanz-Institute weiterhin in Erdöl, Gas und Kohle investieren.

Krauchenwies

Auto aus der Ablach geborgen

Ein leeres Auto ohne Insassen haben Rettungskräfte gestern aus der Ablach bei Krauchenwies-Göggingen im Kreis Sigmaringen geborgen. Die erste Befürchtung, Insassen des Wagens könnten im Fluss ertrunken sein, hat sich nicht bewahrheitet und die Besitzerin des Autos hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind aber noch unklar.

Friedrichshafen

Freigabe des B31-Tunnels im August

Der Waggershauser Tunnel auf der B31 bei Friedrichshafen soll am 24. August offiziell für den Verkehr freigegeben werden. Die für das Frühjahr geplante Freigabe hat sich bis jetzt verzögert, weil der Waggershauser Tunnel noch an eine Überwachungszentrale in Stuttgart angeschlossen worden ist.

Lörrach

Luch bei Grundstein-Legung für Zentral-Klinikum

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha legt übermorgen zusammen mit regionalen Politikern den Grundstein für das Lörracher Zentralklinikum. Lucha hatte das Projekt, bei dem die vier bisherigen Klinik-Standorte an einem neuen Ort zusammengelegt werden sollen, schon früh unterstützt.

Langenargen

Bundeswehr-Übungen auf dem Bodensee

Die Fallschirmjäger der Bundeswehr trainieren ab heute bis Donnerstag Wasser-Landungen auf dem Bodensee vor Langenargen. Für die Übung springen die Fallschirmjäger über dem Bodensee aus einem Flugzeug, landen dann im Wasser und werden von Schlauchbooten aufgesammelt und wieder an Land gebracht.

St. Gallen

Ruhiger Feiertag

Die Kantonspolizei in St. Gallen hat am diesjährigen Nationalfeiertag deutlich weniger Einsätze verzeichnet als letztes Jahr. Überwiegend hat es kleinere Streitigkeiten wegen Ruhestörung oder Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper gegeben, Verletzte gab es dieses Jahr keine.