News-Update

Dienstag, 10.08.21

Rheinfelden

Unbekannte schießen auf Haus

Zweimal haben Unbekannte letzte Woche mit einem Luftgewehr auf ein Haus in Rheinfelden geschossen.

Verletzt worden ist bisher niemand, die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall.

Zürich

Vögel fliegen in Triebwerk

Gestern musste eine Boeing ihren Start vom Flughafen Zürich abrupt abbrechen. Der Grund: Vögel in der Düse. Die Passagiere mussten evakuiert werden, blieben aber unverletzt.

Biberach

Neue Impf-Termine für alle

In Biberach gibt es diese Woche vier Gelegenheiten für spontane Corona-Impfungen ohne Termin bei einem mobilen Impf-Team.

Die Termine sind am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr auf den Viehmarktplatz und von 16 bis 19 Uhr auf den Parkplatz vom EDEKA-Markt Walke im Talfeld, am Freitag von 19 bis 21 Uhr im interreligiösen Gebetsladen Come In und am Samstag von 9 bis 13 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz in der Gaisentalstraße.

Buchs

Mann nach Sturz bei Streit verstorben

Gestürzt und dabei tödlich verletzt worden ist ein 59-jähriger Mann am Wochenende in Buchs im Kanton St. Gallen bei einer Auseinandersetzung mit einem 26-Jährigen.

Die Polizei hat inzwischen ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen eröffnet und ihn vorläufig festgenommen.