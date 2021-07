News-Update

Montag, 26.07.21

Lörrach

STIMMEN-Festival zieht Bilanz

Rund 1.200 Besucher sind laut Veranstalter zu den insgesamt 12 Konzerten des Lörracher Stimmen-Festivals gekommen. Vor Corona beliefen sich die Besucherzahlen auf etwa 30.000. Es war wichtig, mit der Veranstaltung ein Zeichen für die Kultur zu setzen, so Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Meßkirch

Brand in Getreidelager

Mehr als 150.000 Euro Sachschaden sind beim Brand einer Getreidehalle in Meßkirch im Kreis Sigmaringen entstanden. Auslöser war nach ersten Vermutungen ein technischer Defekt, so die Polizei.

Radolfzell

Gemeinde-Impf-Tag

Morgen findet von 10 bis 18 Uhr ein Gemeinde-Impf-Tag in Radolfzell statt, bei dem auch Kinder und Jugendliche ohne Anmeldung gegen Corona geimpft werden. Jugendliche mit Vorerkrankungen oder Risikopatienten in der Familie werden bevorzugt geimpft.

Basel

Roche-Mitarbeiter wegen Betrugs vor Gericht

Wegen Betrugs muss sich ein ehemaliger Roche-Mitarbeiter vor dem Strafgericht in Basel verantworten. Zusammen mit einem Komplizen soll der Angeklagte mittels gefälschter Rechnungen den Konzern um über 10 Millionen Franken betrogen haben.

Ravensburg

Positive Bilanz nach Nachtcluböffnung

Nachdem seit Anfang Juli zwei Nachtclubs in Ravensburg öffnen durften zieht das Kulturamt nun eine positive Bilanz. Es seien keinerlei Infektionen im Zusammenhang mit der Öffnung der Nachtclubs festgestellt worden. Das Gesundheitsamt soll demnächst über eine Verlängerung des Betriebs entscheiden

Salem

Blitzeinschlag in Hotel

Nach einem Blitzeinschlag in einem Hotel in Salem im Bodenseekreis ist es in der anliegenden Straße zu Stromausfällen gekommen. Laut Polizei schmorten mehrere Leitungen des Hauptstromkastens durch.

Zürich

Spaziergänger von Wassermassen überrascht

Mit einem Hubschrauber mussten gestern Nachmittag zwei Spaziergänger im Bereich der Sihlmatt bei Zürich gerettet werden. Nach einem Zwischenhalt wurden die Passanten von den schnell ansteigenden Wassermassen überrascht.

Schaffhausen

Wasserqualität im Rhein sehr gut

Die Badewasserqualität im Rhein und in der Thur ist sehr gut. Zu diesem Schluss sind die Kantonalen Labors von Schaffhausen und Zürich gekommen. Wegen der Hochwasser stände sei allerdings weiterhin Vorsicht geboten.

Biberach

Heimatfest geht erfolgreich zu Ende

Nach neun Tagen ist gestern in Biberach das traditionelle Schützenfest zu Ende gegangen. Die abgespeckte Version des Heimatfestes sei gut angekommen, alle Vorstellungen waren ausverkauft, so der Vorsitzende der Schützendirektion Biberach.