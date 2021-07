News-Update

Montag, 19.07.21

Konstanz

Stadt wird „Smart-City“

Die Stadt Konstanz ist vom Bundesbauministerium als sogenanntes „Smart-City“-Modellprojekt ausgewählt worden. Dabei sollen Bereiche wie Verwaltung, Stadtplanung, Mobilität und Wirtschaft so miteinander vernetzt werden, dass eine fortschrittliche, grüne, clevere Stadt entsteht.

Aichstetten

Schwerer Unfall auf A96

Bei einem Unfall auf der A96 zwischen Aichstetten und Aitrach Landkreis Ravensburg sind am Gesternnachmittag fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zehnjähriges Mädchen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Ravensburg kollidierten in Fahrtrichtung Memmingen zwei Autos.

Todtnau

Thomas Honeck ist nun Ehrenbürger

Thomas Honeck wurde für sein Lebenswerk in einer Feierstunde zum Todtnauer Ehrenbürger ernannt. Der Arzt leistete einen entscheidenden Beitrag zur guten medizinischen Versorgung in der Stadt.

Bad Säckingen

Rekordbenzinpreise am Wochenende

Die Benzinpreise steigen auch weiter in unserer Heimat. So ist

am Wochenende der Rekordpreis für einen Liter Super Benzin auf zwei Euro acht in Bad Säckingen gestiegen.

Ittendorf

Aufrüstung der Feuerwehrflotte

Mit dem Kauf zweier neuer Löschfahrzeuge im Wert von 750.000 Euro für die Abteilungen Ittendorf und Riedheim schreitet die Modernisierung des Fuhrparks der Feuerwehr Markdorf voran. Nächster Schritt ist die Umstellung des analogen Funks auf Digitalfunk.

Säntis

Erster Test des Super-Lasers gegen Blitze

Forscher aus der Schweiz und Frankreich wollen auf dem Säntis erstmals einen in Baden-Württemberg entwickelten Super-Laser auslösen, der Blitzeinschläge verhindern soll. Die Physiker wollen im Rahmen eines EU-Projekts herausfinden, ob solche Laserstrahlen beispielsweise den Sendemast auf dem Säntis oder andere Gebäude vor Blitzeinschlägen schützen könnten.

Basel

Herzinfarkt bei den Bikerdays

Am Wochenende fanden in Basel die Biker Days, ein internationales Motorrad-Festival statt. Highlight war eine große Parade am Nachmittag, bei der jedoch ein Mann kurz vor dem Start einen Herzinfarkt erlitt und vom Motorrad gefallen ist – der Biker ist im Krankenhaus verstorben

Ummendorf

Die Landesweite Aktionswoche gegen die Impfmüdigkeit startet heute und viele Impfzentren bieten deshalb in dieser Woche Impfungen auch ohne Terminvereinbarung an. In Ummendorf im Kreis Biberach stehen alle Impfstoffe zur Verfügung und es genüge, zwischen 8 und 20 Uhr mit Impfpass und Ausweis ins Impfzentrum zu kommen.

Reichenau/Wollmatingen

Entlang der B33 zwischen Reichenau und Wollmatingen finden heute Arbeiten an den Bäumen statt. Aus diesem Grund ist die Straße auf Höhe des Konstanzer Flugplatzes zeitweise gesperrt, deshalb kann es zu Verzögerungen kommen.

Trasadingen

17.000 Hühner gestorben

Wegen des Hochwassers sind in Trasadingen im Kanton Schaffhausen 17.000 Hühner gestorben. Aufgrund der starken Regenfälle drang Wasser in einen Hühnermastbetrieb ein, teilt die Schaffhauser Polizei mit. Für die meisten Tiere kam jede Hilfe zu spät.