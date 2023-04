Neues Naturschutzzentrum

Naturschutzprojekte werden im neuen Naturschutzzentrum im Zoo Zürich nun noch besser sichtbar. Der Zoo setzt sich schon seit Jahrzehnten für bedrohte Tiere und Ökosysteme ein. Das Zentrum enthält nun ein 360-Grad-Kino, das mit eindrucksvollen Bildern zeigt: Naturschutz geht nur gemeinsam. Und: Jeder Franken zählt.

Naturschutz sichtbar machen

Wer künftig voller positiver Eindrücke aus dem Masoala Regenwald im Zoo Zürich tritt, im Kopf noch die Roten Varis, die beschwingt von Baum zu Baum hüpfen, wird nur ein paar Meter später mit der harten Realität konfrontiert: Motorsägen-Lärm und Axtgeräusche aus dem Holzfäller-Camp simulieren die rasante Abholzung. Die neu konzipierte Ausstellung zeigt, was mit den Regenwäldern, der Heimat unzählig bedrohter Arten, passiert: Alle drei Sekunden verschwindet weltweit eine Fläche in der Grösse des Zürcher Regenwaldes, 11’000 Quadratmeter. Die Besucher*innen erfahren, wie wertvoll und notwendig unsere Aufforstungsprojekte sind, da 90 Prozent des Regenwaldes in Madagaskar bereits abgeholzt sind.

Der Weg führt die Gäste weiter in das Herzstück des neuen Naturschutzzentrums, in ein begehbares Kino mit 360-Grad-Leinwand, welches eindrückliche, immersive Einblicke in vier Naturschutzprojekte des Zoo Zürich gewährt, sie spürbar macht: Die Lewa-Wildhüter in der kenianischen Wildnis bewahren Zebras oder Nashörner vor dem Abschuss, in der Pflege- und Auffangstation in Sumatra werden Orang-Utans geheilt und anschließend wieder ausgewildert, in der Antarktis die Lebensbedingungen der Pinguine erforscht, im Kaeng Krachan Nationalpark gilt die Unterstützung dem friedlichen Miteinander von Elefanten und Menschen – und die Besucher*innen stehen mittendrin im Geschehen. In ausdrucksstarken Bildern erfahren sie, wie viel Arbeit und Leidenschaft in den Projekten steckt, wie der Zoo Zürich Lösungswege aufzeigt und welche Ziele er verfolgt. Ihnen wird vor Augen geführt, dass Naturschutz unverzichtbar ist.