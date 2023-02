Um dem Erziehermangel entgegenzusteuern bietet die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut eine 3-jährige Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher an. Dieser Ausbildungsweg richtet sich vor allem an Menschen, die nicht regelmäßig die Schule besuchen können, Quereinsteiger oder Menschen, die beispielweise nach der Familienphase nochmals beruflich durchstarten möchten.