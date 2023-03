Neue Partner für das Biosphärengebiet

Das Biosphärengebiet Schwarzwald zeichnet die „Silbermättle Alpakas“ aus Wies, sowie das Naturparkhotel „Grüner Baum“ aus Todtnau-Muggenbrunn als Partner aus. Damit hat die UNESCO-Modellregion nun 26 Partnerbetriebe, die sich das nachhaltige Wirtschaften zum Ziel gesetzt haben. Geplant sind geführte Wanderungen am Radschert in Todtnauberg mit den Alpakas für die Hotelgäste. Biosphären-Guide Wolfgang Kempf wird Führungen auf dem Themenweg des Siedlers Mugg anbieten. Außerdem werden Produkte wie Seife mit Vlies vom Alpaka und Schmuck aus gefilzten Haaren des Alpakas und Schwarzwald-Mineralien in der hoteleigenen Vitrine ausgestellt.