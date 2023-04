Neue digitale Stadt-Währung

Bis Ende Mai ist es in ausgewählten Geschäften in Winterthur möglich, mit einer neuen Stadt-Währung zu bezahlen. Mit dem „EulachGold“ will Digital Winterthur die Digitalisierung für die Bevölkerung sowie Unternehmen erlebbar machen.

Interessierte erhalten je 20 EulachGold (20 Franken) in ihre Wallets in der ecoo App, welche in den Geschäften in Winterthur eingelöst werden können. Die Geschäfte können „EulachGold“ anschließend bei der Projekt-Trägerschaft wieder gegen Franken umtauschen. Für die Geschäfte fallen dabei keine Transaktionsgebühren an.