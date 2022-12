Die Besucherregeln in den Kliniken des Gesundheitsverbunds im Landkreis Konstanz werden wieder strenger. Ab heute, 19.12.2022 darf am Tag nur ein Besucher pro Patient erlaubt. Die neuen Regelungen treten in Kraft, weil vermehrt Atemwegserkrankungen beim Personal aufgetreten sind. Um weiterhin genügend Personal bereitstellen zu können, sollen die strengeren Regeln das Infektionsgeschehen eindämmen.