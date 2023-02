In Basel haben heute Morgen die „drey Scheenschte Dääg“ begonnen. Um vier Uhr gings in der Innenstadt mit dem Morgenstraich los. Die Menschen sind war unterwegs mit bunten Laternen, Trommeln und Pfeifen. Alles verlief so weit ruhig. Bis zum 1. März ist in Basel Halli Galli: morgen ist Kinderfasnacht und Guggenkonzert und übermorgen ist der Endstreich. Da sind die Basler nochmal alle auf den Straßen unterwegs mit ihren Guggen und Cliquen.