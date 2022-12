In Ravensburg fahren seit dem gestrigen Sonntag zwei Kleinbusse auf Bestellung. Die Busse haben keinen festen Fahrplan. Fahrgäste buchen und bezahlen per App. Über 100 Haltepunkte in der Nord- und Altstadt werden angefahren, darunter sind auch virtuelle Haltestellen. Diese stellen werden durch weiße Markierungen mit dem „MOBI“-Symbol auf dem Gehweg gekennzeichnet. Die Kleinbusse werden in einer dreijährigen Testphase erprobt.