Mittagstisch für Senioren

Die Stadt Tuttlingen und die Aesculap AG erweitern gemeinsam das städtische Angebot für Senioren. Im Rahmen der städtischen Seniorenarbeit (Seniorenbüro und Haus der Senioren) etablieren sie einen monatlich stattfindenden Mittagstisch. Der erste Termin am 31. März stieß bereits auf positive Resonanz. Die Aesculap AG unterstützt das Projekt mit dem Küchenteam des Betriebsrestaurants und stellt darüber hinaus die Gerichte kostenfrei zur Verfügung.

Ab sofort können sich Senioren monatlich im „Haus der Senioren“ in der Honbergstraße in Tuttlingen zum Mittagstisch zusammenfinden. Das Gericht wird vom Team des Betriebsrestaurants auf dem Betriebsgelände zubereitet und orientiert sich am jeweiligen tagesaktuellen Menüplan für die Belegschaft. Die Abteilung Senioren der Stadtverwaltung übernimmt die Logistik und die Organisation mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Haus der Senioren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir neben unseren Aktivitäten in den Tuttlinger Altenheimen nun auch diejenigen Seniorinnen und Senioren erreichen können, die in ihrer eigenen Häuslichkeit oft alleine leben. Gemeinsam mit der Stadt setzen wir uns deshalb gerne für dieses Angebot ein“, sagt Dr. Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG sowie für die Sparte verantwortliches Mitglied im B. Braun Vorstand.

Das Unternehmen unterstützt die Tuttlinger Altenheime und damit die Senioren seit vielen Jahren auf vielfältige Weise. Dazu zählt die Unterstützung der Bewohner*innen der beiden Einrichtungen der Stiftung St. Franziskus, St. Anna und Bürgerheim, mit jeweils zehn Zeitungsabonnements des Gränzbote, der Tuttlinger Regionalausgabe der Schwäbischen Zeitung. Egal ob beim Lesen oder Vorlesen: die Belegschaft und die Bewohner*innen der Heime bleiben informiert und nutzen gleichzeitig das Medium für ihre Tagesroutinen.

Eine Routine und Tradition wird zudem in 2023 fortgeführt. Die betriebseigene Werkskapelle wird bei allen drei Altersheimen in Tuttlingen, darunter auch das Elias-Schrenk-Haus, im Laufe des Jahres Konzerte spielen und wie gewohnt für einen musikalisch besonderen Ausgleich zum Alltag sorgen.