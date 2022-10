In einem Brief an die Öffentlichkeit fordern die Mitglieder der grünen Fraktion im Häfler Stadtrat, Geflüchtete in der Messe unterzubringen, anstatt, wie geplant, in der Sporthalle. Die Halle werde von Schülern und Vereinen gebraucht, so die Fraktion. Schüler und Schülerinnen, die zum Beispiel Sport-Abitur machen, hätten einen großen Nachteil durch die Hallenbelegung und Vereine könnten ihre Sportaktivität ab dem Winter nicht mehr ausführen, da sie auf die Halle angewiesen seien.