Mehr Busse am Bodensee

Ab dem heutigen Donnerstag, 6. April, fahren auf verschiedenen Linien im Bodenseekreis mehr Busse. Die Fahrpläne sind nun im Detail fertig und stehen im Internet bereit.

Vor allem der große Mangel an Busfahrpersonal hatte dazu geführt, dass das Fahrtenangebot im Detail erst kurz vor Inkrafttreten veröffentlicht werden konnte. Die Lage ist derzeit so angespannt, dass die Verkehrsplaner der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) vielfach minutiös und unter großem Zeitaufwand prüfen mussten, ob der vorgesehene Fahrplan auch tatsächlich mit Personal abgedeckt und somit den Fahrgästen angeboten werden kann.

Die zeitlich knappe Fertigstellung der Fahrpläne hatte auch zur Folge, dass an einzelnen Haltestellen in Friedrichshafen, Meckenbeuren, Kressbronn, Langenargen und Eriskirch nicht rechtzeitig die Aushangfahrpläne angebracht werden konnten. Das wird in Kürze nachgeholt. Bis dahin sind die Fahrgäste freundlich gebeten, sich nach Möglichkeit online über das Angebot zu informieren.

Die neuen Fahrpläne sind in den Online-Auskunftssystemen mit Eingabe von Start, Ziel, Datum und Uhrzeit eingearbeitet. Was sich auf den einzelnen Linien ändert, ist im Detail ebenfalls beschrieben. Auch die Fahrplantabellen der einzelnen Linien stehen dort zum Herunterladen im PDF-Format bereit.