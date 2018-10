Meersburg: Fürstenhäusle feierlich wiedereröffnet

Das Fürstenhäusle in Meersburg ist von Finanzministerin Edith Sitzmann und Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker wiedereröffnet worden. Das Kleinod, das im 19. Jahrhundert der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff gehörte, wurde für rund 930.000 Euro saniert. Das Museum im Fürstenhäusle zeigt eine neu konzipierte Ausstellung über das Leben und Wirken der berühmten Schriftstellerin mit zahlreichen Portraits, Handschriften und Sammlungen.

Erbaut wurde es von Jakob Fugger – einst Fürstbischof von Konstanz und verwandt mit den legendären Kaufleuten. Dann fiel das Häuschen in den Weinbergen sozusagen in einen Dornröschenschlaf, bis es Annette von Droste-Hülshoff ersteigerte. Und jetzt können wir alle das Fürstenhäusle in Meersburg besichtigen.

Doch das „Schwalbennest“ der berühmten Dichterin ist nicht nur für Literaturbegeisterte ein absolut lohnendes Ziel. Drinnen zeigt eine völlig neu konzipierte Ausstellung Spannendes über das Leben und Wirken von Droste-Hülshoff mit zahlreichen Portraits, Handschriften und Sammlungen. Und draußen können Sie das traumhafte Panorama genießen.

